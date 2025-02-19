Жесткое видео: авто влетело в инвалида-колясочника на переходе в Подмосковье

Автомобиль на высокой скорости сбил инвалида-колясочника на переходе в Дмитрове

В подмосковном Дмитрове автомобиль наехал на инвалида-колясочника, который начал движение по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает «МК: срочные новости» .

В Сети появилось видео ДТП, снятое видеорегистратором проезжавшей по соседней полосе машины. На кадрах видно, как на тротуаре стоят инвалид и женщина, они ждут, когда их пропустят автомобили.

Авто, где стоял регистратор, остановилось в правом ряду, инвалид начал пересекать проезжую часть, и в этот момент по левой полосе пронеслась легковушка. Водитель проигнорировал знаки пешеходного перехода и даже не сбавил скорость.

В результате он на полном ходу врезался в инвалида, протащил его и коляску по дороге и только потом затормозил. К лежащему на асфальте мужчине сразу подбежала очевидица происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу. Подробности о его состоянии неизвестны.