Жесткие кадры: жительницу Петербурга зажевало под колеса иномарки

Жуткие кадры попали на видеорегистратор жителя Санкт-Петербурга. На перекрестке Туристской и Богатырского под колеса иномарки попала девушка, сообщает «Mash на Мойке» .

Она пыталась перебежать дорогу на мигающий зеленый. В этом время с левой от нее стороны двигалась иномарка. Она буквально зажевала колесами пешехода.

На видео видно, что передние колеса проехались по телу девушки. Только после этого водитель остановился. Пострадавшая сначала пыталась встать, но все же осталась в горизонтальном положении.

Люди начали сбегаться к автомобилю, когда увидели произошедшее. Судьба девушки неизвестна.