Жесткие кадры: машину разорвало после удара о заправочную колонку в Ачинске

Водитель без прав влетел в заправочную колонку на АЗС в Ачинске и погиб

Ночью 17 августа в Ачинске Красноярского края погиб 35-летний водитель Honda Torneo, он разбился насмерть, врезавшись в топливную колонку на АЗС. От удара транспортное средство рассыпалось на запчасти, момент жесткого ДТП зафиксировали камеры наружного наблюдения, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю .

Предварительно известно, что водитель двигался из Ачинска в направлении Назарова через Южную промзону. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, после чего машину занесло, и она столкнулась с заправочной колонкой.

На опубликованных кадрах видно, что машина влетела в заправочную колонку боком, после чего сложилась пополам. От удара у транспортного средства мгновенно отскочили передние колеса и бампер. Травмы водителя оказались несовместимыми с жизнью, он скончался до прибытия медиков. Полицейские выяснили, что погибший не имел водительских прав и ехал непристегнутым.

В настоящее время правоохранители Ачинска продолжают расследование всех обстоятельств смертельного ДТП. Автомобилистам напоминают, что выезд на встречную полосу — самый опасный маневр на дороге, часто приводящий к серьезным авариям.