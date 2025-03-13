Жесткие кадры: БТР раздавил легковушку с водителем в Махачкале

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БТР переехал Lada Priora с водителем в Махачкале

В Махачкале на Карабудахкентском шоссе произошла смертельная авария с БТР и легковым автомобилем Lada Priora. Военная техника буквально раздавила машину, сообщает Baza .

Очевидцы рассказали, что БТР буквально снес автомобиль у пешеходного перехода. Водитель погиб на месте до приезда скорой помощи.

В Сети появились жесткие кадры последствий ДТП. Белая Priora напоминает смятый лист бумаги. Вокруг раздавленного автомобиля столпились люди. При этом БТР стоит далеко от места происшествия.

Подробностей происшествия не приводится. На месте работают экстренные службы.