Жертвами взрыва на дамбе в Италии стали 3 человека

3 человека погибли в результате взрыва на дамбе водохранилища в области Эмилия-Романья на севере Италии, еще 3 получили ранения, сообщает РИА Новости .

6 человек считаются пропавшими без вести, по информации властей Болоньи. Предварительно известно, что взрыв на водохранилище Сувиана произошел на генераторе, подключенном к турбине электростанции, контролирующей уровень воды в хранилище.

Представитель пожарных, выступая на ТВ, отметил, что взрыв случился на минус 9 этаже сооружения ниже уровня воды, и спасатели пытаются проникнуть внутрь дамбы, где наблюдается сильное задымление. Нижние помещения могут быть затоплены.

Для помощи пострадавшим и поиска пропавших без вести на место происшествия были направлены спасательные вертолеты. В настоящее время на месте работают карабинеры и около 60 пожарных.