Женщины плакали: силовики пытаются захватить церковь в молдавском селе

Десятки карабинеров окружили церковь в селе Деренеу в Молдавии. Что силовики планируют делать, неизвестно, сообщает РЕН ТВ .

Один из священников рассказал, что был в церкви вместе с прихожанами. Затем они хотели покинуть помещение, однако их потеснили.

«Полиция, которая была, незаметно начала избивать», — рассказал священник.

Житель Кишинева Александр Скуртул поделился, что узнал о стычках прихожан и сотрудников полиции в родном селе из социальных сетей, а не СМИ. Когда мужчина приехал на место происшествия, рядом с церковью стояли плачущие женщины. У одной мужа отправили в полицию. Другого забрали на скорой.

На записи вооруженные силовики оцепили церковь. Местные жители что-то кричали им на молдавском. Однако карабинеры не реагировали.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.