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Женщину ранило при ударе дрона по автостоянке в Грайвороне Белгородской области

Украинская армия атаковала с помощью беспилотника самолетного типа автостоянку в центре города Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что у пострадавшей диагностировали сквозное ранение левой ноги. На месте ей оказали первую помощь. Бригада скорой оставила женщину в горбольницу № 2 Белгорода.

По словам главы области, из-за атаки на стоянке были повреждены 13 легковых машин. Оперативные службы работают на месте ЧП. Специалисты уточняют данные по повреждениям.