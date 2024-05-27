Женщину ранило при ударе дрона по автостоянке в Грайвороне Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинская армия атаковала с помощью беспилотника самолетного типа автостоянку в центре города Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что у пострадавшей диагностировали сквозное ранение левой ноги. На месте ей оказали первую помощь. Бригада скорой оставила женщину в горбольницу № 2 Белгорода.
По словам главы области, из-за атаки на стоянке были повреждены 13 легковых машин. Оперативные службы работают на месте ЧП. Специалисты уточняют данные по повреждениям.