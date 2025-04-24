Женщина, зарезавшая своего сожителя в Крыму, предстанет перед судом

В Севастополе 29-летняя женщина предстанет перед судом за убийство своего сожителя в результате конфликта, сообщает «Крым 24» со ссылкой на Следственный комитет Крыма и Севастополя.

Все случилось днем 9 февраля 2025 года в квартире на улице Папанина. В ходе выяснения отношений 29-летняя гражданка нанесла 38-летнему сожителю один удар ножом в область груди.

В ведомстве уточнили, что от полученного ранения мужчина скончался на месте.

Женщине предъявлены обвинения в совершении убийства. В настоящее время она находится под стражей в ожидании суда.

Следствие по уголовному делу завершено — материалы переданы в суд для дальнейшего разбирательства.