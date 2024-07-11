сегодня в 10:03

Женщина за рулем протаранила 3 машины в Подольске

В Подольске на жительницу составили протокол за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Она наехала на три припаркованные машины, сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.

Авария произошла 10 июля во дворе одного из домов, расположенных в Армейском проезде. В результате ДТП никто не пострадал.

Женщина управляла машиной марки Volkswagen. У нее были признаки алкогольного опьянения.

Остальные обстоятельства происшествия уточняются.