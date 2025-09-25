Женщина умерла в больнице после нападения медведя в Петропавловске-Камчатском
Женщина, на которую напал агрессивный медведь в Петропавловске-Камчатском, скончалась в больнице от полученных травм, сообщили в пресс-службе Минздрава Камчатского края.
«Несмотря на проводимый комплекс реанимационных мероприятий пациентка скончалась», — говорится в сообщении.
Агрессивный медведь напал на женщину и попытался напасть на мужчину в Петропавловске-Камчатском. Женщина получила многочисленные раны.
Агрессивное животное ликвидировано. У погибшей были диагностированы скальпированные раны и повреждена кисть.