Женщина умерла в больнице после нападения медведя в Петропавловске-Камчатском

Происшествия

Женщина, на которую напал агрессивный медведь в Петропавловске-Камчатском, скончалась в больнице от полученных травм, сообщили в  пресс-службе Минздрава Камчатского края.

«Несмотря на проводимый комплекс реанимационных мероприятий пациентка скончалась», — говорится в сообщении.

Агрессивный медведь напал на женщину и попытался напасть на мужчину в Петропавловске-Камчатском. Женщина получила многочисленные раны.

Агрессивное животное ликвидировано. У погибшей были диагностированы скальпированные раны и повреждена кисть.