Женщина умерла в больнице после нападения медведя в Петропавловске-Камчатском Происшествия сегодня в 04:58

Женщина, на которую напал агрессивный медведь в Петропавловске-Камчатском, скончалась в больнице от полученных травм, сообщили в пресс-службе Минздрава Камчатского края.

«Несмотря на проводимый комплекс реанимационных мероприятий пациентка скончалась», — говорится в сообщении. Агрессивный медведь напал на женщину и попытался напасть на мужчину в Петропавловске-Камчатском. Женщина получила многочисленные раны. Агрессивное животное ликвидировано. У погибшей были диагностированы скальпированные раны и повреждена кисть.