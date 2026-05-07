Захарова напомнила, что Зеленский в детстве любил играть с мясорубкой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала детское увлечение президента Украины Владимира Зеленского с нынешней ситуацией в его стране. На брифинге она напомнила, что он в детстве предпочитал играть не с обычными игрушками, а с настоящей мясорубкой, сообщает газета «Известия» .

По словам Захаровой, об этой странной привязанности когда-то рассказывала мать Зеленского в интервью. Она говорила, что мальчик брал кухонный прибор и играл с ним.

Захарова прокомментировала возможное ужесточение мобилизации на Украине. Она заявила, что мировому сообществу она предложила обратить внимание, как в ту самую любимую с детства мясорубку Зеленский сейчас отправляет собственных граждан.

Ранее Захарова заявила, что американские власти присваивают гражданство США детям российских дипломатов. По ее словам, к дипломатам могут приходить сотрудники служб и забирать детей под предлогом ювенального права или необходимости обследования.

