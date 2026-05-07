Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о режиме прекращения огня 5–6 мая — это «кровавый пиар». На самом деле он не отдавал таких приказов, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС .

По ее словам, заявление Зеленского продиктовано неудачами ВСУ на фронте и желанием перебить российскую инициативу о прекращении огня 8–9 мая по случаю Дня Победы.

Она подчеркнула, что у России «не было иллюзий относительно договороспособности» Киева. Украина уже несколько раз нарушала объявленные ей же перемирия.

Захарова добавила, что ВСУ даже не собирались соблюдать якобы режим прекращения огня.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины соблюдать «режим тишины» с ночи 6 мая. Затем он обвинил Россию в сорванном «перемирии».

При этом еще 4 мая президент РФ Владимир Путин объявил, что перемирие состоится 8 и 9 мая в честь празднования 81-й годовщины Победы.

