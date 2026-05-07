Мособлархитектура одобрила облик новой школы со спортивным кластером в Химках

Новая школа в ЖК «Новый Зеленоград» в деревне Рузино городского округа Химки станет частью социальной инфраструктуры микрорайона. Строительство планируется во второй очереди жилого комплекса, сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Проект школы на 1325 детей предусматривает создание не только образовательных, но и разноформатных спортивных пространств. В центральной части здания запроектированы два спортзала площадью 540 и 288 кв. метров для физического развития школьников разных возрастов, а на прилегающей территории — различные спортивные объекты», — рассказала министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой, четырехэтажное здание сложной конфигурации выполнено в современном минималистичном стиле.

«Заглубленный главный вход подчеркнут расположен. Вертикальную динамику зданию придают вынесенные за основную линию фасада модули лестничных клеток. Колористически школа решена в светлых тонах, гармонирующих с окружающей застройкой», — пояснила Кузьмина.

На прилегающей территории площадью 3,2 га будет оборудовано мини-футбольное поле площадью 955 кв. метров, детские и спортивные площадки, уличные тренажеры, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, круговая беговая дорожка на 200 м и прямая стометровая полоса для забегов, секторы для прыжков в длину и высоту и полоса препятствий.

Планируются отдельные площадки для подвижных игр учеников 1–4, 5–9 и старших классов. На территории школы также появится специальная зона для сдачи нормативов ГТО.

При обустройстве всех спортивных пространств девелопер будет применять современные материалы: искусственная трава на футбольном поле, резиновая крошка на игровых площадках, безопасное покрытие на беговых дорожках.

Наряду со спортивными пространствами в школе будет обустроена площадка для мероприятий на 500 мест и зоны отдыха.

Спортивные площадки и оборудование на территории школы будут доступны жителям района в рамках действующей в Московской области губернаторской программы «Открытый стадион». Жители могут бесплатно тренироваться на школьных спортивных площадках, когда там не проходят уроки.

Спортивные объекты в новой школе дополнят уже существующую инфраструктуру квартала «Новый Зеленоград»: зоны воркаута с турниками и уличными тренажерами, спортплощадки для командных и игровых видов спорта, современный теннисный корт, футбольное поле площадью 700 кв. м и баскетбольную площадку.

В непосредственной близости от жилого комплекса также функционирует спортивный центр «Феникс», в котором действуют около 10 детских секций, представлены различные фитнес-направления для взрослых.

Проектировщиком стала компания МОС Проект-7, а застройщиком выступит Ikon Development.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.