Женщина ударила сестру ножом в живот в Омске с целью доказать, что может это

В Омске одна сестра нанесла другой ножевое ранение, чтобы продемонстрировать свою способность лишить человека жизни. Происшествие произошло во время совместного распития алкоголя, сообщает РИА Новости .

Предварительно установлено, что женщины 55 и 53 лет распивали алкоголь в одной из квартир на улице Нефтезаводской. Во время просмотра фильма, в одной из сцен которого был показан удар ножом, между сестрами возник спор.

Старшая сестра стала провоцировать младшую, утверждая, что та не сможет причинить вред человеку с использованием оружия. В ответ на это младшая, не раздумывая, вонзила нож в живот родственницы. Затем, осознав серьезность своих действий, вызвала скорую помощь.

Подозреваемая полностью признала свою вину в содеянном. Возбуждено уголовное производство по факту нанесения тяжкого вреда здоровью. Пострадавшая с повреждением желудка госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Теперь женщине, которая решила доказать, что может ранить человека, грозит тюремный срок до 10 лет лишения свободы.

