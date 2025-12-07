сегодня в 13:01

Женщина ударила ножом знакомого в ходе пьяной ссоры в Павловском Посаде

В Павловском Посаде полицейские задержали женщину, которую подозревают в нападении с ножом на знакомого мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Сообщение о происшествии поступило в полицию из медучреждения поступило. Там рассказали, что бригада скорой помощи доставила в больницу мужчину 1986 года рождения с телесными повреждениями.

Предварительно, в квартире дома на улице Разина между пострадавшим и его сожительницей в ходе пьяной ссоры произошел конфликт, женщина ударила мужчину ножом.

Подозреваемую задержали. Ей оказалась местная жительница 1974 года рождения. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.