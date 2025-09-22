Женщина спрыгнула с Парящего моста в реку в центре Москвы

Женщина погибла при падении с Парящего моста в столице

Женщина спрыгнула с Парящего моста в реку в парке «Зарядье», расположенном в центре российской столицы, сообщает 112 .

Инцидент произошел в понедельник вечером. Пострадавшую вытащили из воды. Женщину пытались реанимировать, однако она скончалась, не приходя в сознание. Личность погибшей устанавливается.

В настоящее время на месте происшествия работают городские экстренные службы.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину с рюкзаком, который хотел спрыгнуть с моста Богдана Хмельницкого. Во время беседы экстремал признался, что хотел сделать это из-за неудачного опыта прыжка с парашютом — тогда он обмочился от страха.