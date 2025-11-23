Женщина спасла 3-летнюю девочку, гулявшую на холоде в майке в Биробиджане

В Биробиджане в Еврейской автономной области спасли трехлетнюю девочку, ходившую по улице босой и в майке. В этом виде ребенка обнаружила шокированная местная жительница, сообщает « 112 ».

Женщина привела девочку домой и отогревала, пока не прибыли врачи. Они обнаружили у ребенка обморожение первой степени. Однако здоровью ничего не угрожает.

Затем стало известно, что 22-летняя мать ребенка Валентина З. отдыхала с вечера в ночном клубе. Ее приятельница Анастасия В., которая пообещала посидеть с ребенком, ушла, когда захотела.

На Валентину З. могут завести административное дело. Анастасии В. угрожает уголовное дело. В прошлом семья девушки не находилась на учете.

Женщина, которая спасла девочку, допустила, что она боится матери. По словам женщины, ребенок спокойно отнесся к ее супругу. Однако с опаской девочка вела себя по отношению к своей спасительнице.

Женщина рассказала, что, когда подходила к девочке, та начинала плакать. Светлана вместе с супругом Василием нашли ребенка на улице примерно в 00:00. Девочка была сильно напугана, ей сложно было даже назвать свое имя.

