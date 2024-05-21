Женщина пострадала после падения дрона ВСУ в Белгородской области

В результате падения дрона ВСУ с последующей детонацией в селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области пострадала женщина. В момент атаки она была на открытой территории промышленного предприятия, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.