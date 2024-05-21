Женщина пострадала после падения дрона ВСУ в Белгородской области
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В результате падения дрона ВСУ с последующей детонацией в селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области пострадала женщина. В момент атаки она была на открытой территории промышленного предприятия, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу № 2 города Белгорода. У нее диагностировали баротравму.
Жительнице оказывают всю необходимую медпомощь.
Территория предприятия повреждений не получила.