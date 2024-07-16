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Женщина попала в больницу из-за удара молнии в Подмосковье

Женщину ударило молнией во время грозы 15 июля в подмосковном поселке Островцы в Раменках. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает «Московской комсомолец».

Трагедия произошла на улице Подмосковная, когда 29-летняя Рузахон возвращалась с работы вместе с мужем. Около подъезда разряд молнии попал точно в пострадавшую.

Рузахон потеряла сознание, после чего упала. Она попала в больницу в тяжелом состоянии.

В областном Минздраве отметили, что врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.