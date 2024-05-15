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Женщина погибла при пожаре в квартире на юге Москвы

Пожар произошел в квартире на улице Кантемировской в столице, в результате ЧП погибла женщина 1946 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Еще одно возгорание случилось в квартире на Новокосинской улице. Там пострадал мужчина 1992 года рождения. Его доставили в больницу.

Предварительно, оба ЧП произошли из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точные причины возгораний в квартирах специалисты установят по результатам проведенной пожарно-технической экспертизы.

Ход начатых процессуальных проверок по фактам пожаров поставлен на контроле в городской прокуратуре.