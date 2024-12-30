Женщина-ниндзя стащила бутылку вина из-под елки в Челябинске

В Челябинске жители ЖК «Парковый Премиум» установили в холле дома новогоднюю елку, под которую положили бутафорские подарки и бутылку вина, которую в дальнейшем стащила женщина-ниндзя, пишет Baza .

Момент преступления попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как неизвестная с завязанным лицом черным шарфом медленно подходит к елке около полудня, затем хватает бутылку вина и спешит скрыться с места преступления.

Жильцы дома в общем чате теперь гадают, в какой из квартир живет женщина-ниндзя. Они также предполагают, что похитительнице было лень спускаться в магазин, чтобы приобрести горячительный напиток, поэтому она пошла на мелкое преступление.

Планируют ли жители Челябинска обращаться в полицию из-за инцидента, не уточняется.