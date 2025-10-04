Женщина не хотела декларировать виски на таможне в Ленобласти и разбила бутылки

31-летняя женщина прибыла из Эстонии на границу в Ивангороде, на таможне в Ленинградской области она не захотела декларировать виски, поэтому разбила бутылки, сообщает Baza .

Она «забыла», что декларировать при въезде в страну нужно все, что превышает 3 литра на человека. На вопросы таможенников туристка сначала грубила, потом показывала неприличные жесты. После этого она разбила бутылки на пункте досмотра.

За это поведение на путешественницу возбудили административное дело за недекларирование товаров, а также уголовное — за оскорбление представителей власти. Теперь любительнице виски грозит штраф до 40 тыс. рублей или один год исправительных работ.

