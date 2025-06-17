сегодня в 16:23

Иностранка попыталась ввезти в Россию более 40 кг волос

В аэропорту Волгограда выявили иностранку, которая хотела незаконно ввезти в Россию более 40 кг волос, сообщает РИА Новости .

37-летняя женщина прилетела из Дубая. Таможенники обнаружили в ее багаже необычный груз.

Иностранка везла более 40 кг натуральных волос человека. Их общая стоимость оценивается в 4,3 млн рублей. Всего у женщины при досмотре нашли 200 связок длинных волос.

Сама дама рассказала, что везла материал для одного из салонов красоты. Она заявила, что не знала, что товар нужно декларировать.

В отношении иностранки было возбуждено административное дело по статье «Недекларирование товаров».

Ранее «оружейный барон» попытался ввезти на машине 153 пистолета из Грузии в Россию. При этом водитель утверждал, что он не знал о грузе.