«Оружейный барон» пытался ввезти на машине 153 пистолета из Грузии в Россию

«Оружейный барон» спрятал 153 пистолета в запаску и под днище автомобиля, пытаясь провезти их из Грузии на территорию России, сообщает SHOT .

В Верхнем Ларсе таможенники обнаружили внушительный арсенал оружия во внедорожнике, въезжавшем на территорию РФ. Были найдены охолощенные образцы огнестрельного оружия, такие как пистолеты Retau РТ23, Kuzey-911SX и Kuzey-911.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники таможни разложили на полу весь найденный арсенал оружия, найденный в автомобиле у 26-летнего мужчины.

При этом водитель утверждает, что он не знал о пистолетах, которые ему якобы подкинули. Таможенники изъяли огнестрельное оружие и автомобиль. В отношении водителя возбудили административное дело. Контрабандисту грозит лишь штраф.