Женщина на Lexus снесла шлагбаум, а потом врезалась в дом в Москве

На Большой Грузинской улице в Москве женщина за рулем Lexus снесла сначала шлагбаум, а затем врезалась в жилой дом. В итоге передняя часть машины сильно пострадала, а сама женщина попала в больницу, сообщает «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах видно, что капот Lexus от удара об стену дома практически полностью сплющился. Также машина получила многочисленные царапины и вмятины по бокам.

Предварительно известно, что за рулем машины находилась женщина, которая в результате происшествия получила ушибы в области груди и травму, характерную для сотрясения головного мозга.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

