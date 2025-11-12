Женщина молотком забила 6-летнего сына и пыталась совершить суицид в Москве

В Москве на улице Академика Анохина в одной из квартир нашли тело шестилетнего мальчика с признаками насильственной смерти. Предполагается, что ребенка убила собственная мать, которая также пыталась свести счеты с собственной жизнью, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Предварительно известно, что женщина 1988 года рождения убила своего сына, затем пыталась совершить суицид. Подозреваемую в тяжком преступлении госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь. По факту случившегося возбудили уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

«Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Никулинский межрайонный прокурор Николай Данилкин», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным SHOT, женщина забила до смерти мальчика молотком. Также на теле ребенка обнаружены колотые травмы. Что стало причиной такого агрессивного поведения со стороны матери, предстоит выяснить компетентным органам.

