сегодня в 10:43

Женщина купила мягкую игрушку с подозрительным свертком внутри в ТЦ Москвы

В столичном ТЦ «Вегас Кунцево» 42-летняя женщина купила мягкую игрушку для ребенка, в которой обнаружила подозрительный сверток, сообщает Baza .

Придя после магазина домой, женщина постирала игрушку, а после этого отдала ее своему ребенку. Вскоре он принес игрушку обратно, сказав, что «что-то мешает играть».

Женщина вспорола игрушку и нашла внутри зип-пакет с неизвестным веществом болотно-зеленого цвета. Муж посоветовал ей вызывать полицейских.

Прибывшие сотрудники полиции изъяли найденный в детской игрушке пакетик. А вещество было направлено на экспертизу.