Женщина из винтовки отстреливалась от беспилотника в Подмосковье

В одном из подмосковных садовых товариществ женщина из пневматической винтовки пыталась сбить квадрокоптер, запущенный ее девятилетним соседом. При этом отец мальчика из-за неспокойного времени претензий к женщине не имеет, сообщает ИА «Регнум» .

Инцидент произошел еще 6 июля в садовом товариществе под Шатурой. Девятилетний Саша (имя изменено) проводил летние каникулы с родителями на даче. Недавно в подарок он получил квадрокоптер, о котором давно мечтал, и сразу же захотел испытать БПЛА. Мальчик запустил дрон над дачным участком и вскоре раздались приглушенные звуки выстрелов.

«Мой сын запускал дрон над нашей дачей, когда я услышал звуки стрельбы <…> Я подбежал к ребенку, взял у него пульт и увидел по камере с квадрокоптера, что это наша соседка <…> бегает по своему участку с пневматической винтовкой и пытается подстрелить наш дрон», — рассказал отец ребенка Вячеслав.

Мужчина подчеркнул, что в результате инцидента квадрокоптер не получил повреждений. Он не имеет претензий к соседки, так как из-за непростого времени женщина могла испугаться, что это настоящий украинский беспилотник. Но «на всякий случай» на место вызвали сотрудников полиции.

Вячеслав утверждает, что беспилотник сына «игрушечный, маленький и разрешенный», поэтому никакие правила они не нарушили, запуская дрон над СНТ.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов провели с женщиной беседу. Соседи не имеют друг к другу претензий после случившегося.