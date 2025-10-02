Женщина дала дочери стопку коньяка в Краснодаре и выложила издевательства в Сеть Происшествия сегодня в 18:59 Фото - © Unsplash.com

В Краснодаре женщина дала дочке коньяк, сняла «кружок» и выложила его в интернет. Девочка сделала несколько глотков, сообщает РЕН ТВ.

На записи женщина дала девочке стопку коньяка. Она начала кашлять и морщиться. У жителей Краснодара поведение женщины вызвало возмущение. Они попросили органы опеки вмешаться. По словам пользователей, женщина регулярно издевается над ребенком. Сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю начали проверку.