сегодня в 18:32

Женщина чуть не задушила соседку в бане в Барнауле

В частном двухквартирном доме в Барнауле в Алтайском крае была общая баня. Жильцы одной из квартир затопили ее, и у них с соседями начался конфликт, сообщает пресс-служба управления по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Родственница соседей заметила, что женщина отправилась в баню, и пошла следом. Случился конфликт.

Гостья начала душить соседку, с каждым разом сжимая руки все сильнее. Параллельно говорила, что задушит женщину.

Гостью обвиняют по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса России (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Подсудимая не призналась в содеянном. Тем не менее, ее наказали 240 часами обязательных работ.

