«Жена сатаны*»: неадекватная женщина нападает на мам с детьми в Ростове

В Ростове-на-Дону женщина нападает на матерей и пытается забрать детей

В ростовском микрорайоне Левенцовка женщина, которую местные жители прозвали «женой сатаны*», терроризирует матерей с детьми, сообщает Telegram-канал « Это Ростов новости ».

По словам очевидцев, она подходит к коляскам, заглядывает внутрь, кричит про «лялю», после чего пытается забрать детей. Кроме того, она нападает на девушек и ругается матом.

При этом ранее она также выбрасывала из своей квартиры на 17-м этаже кошку и утюг, который едва не попал в коляску. Полицейские после задержания отпускают ее, поэтому инциденты повторяются.

Местные жители утверждают, что из-за этого уже боятся выходить на улицу.

* Международное движение сатанистов признано в РФ экстремистским и запрещено.

