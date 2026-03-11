Жена Бари Алибасова-младшего заявила об избиении

Жена Алибасова-младшего обвинила его в побоях и увозе годовалой дочери в Москву

Десятая жена Бари Алибасова-младшего Арина обвинила супруга в избиении и заявила, что он забрал их годовалую дочь и увез в Москву. Об этом сообщает kp.ru .

По словам Арины, 27 января 2026 года в Нижнем Новгороде супруг силой увез дочь Эмму, с которой семья жила последние полгода. Женщина утверждает, что во время конфликта муж наносил ей побои и угрожал.

«Он наносил мне побои, бил пощечины, заламывал руки, толкал об стены, душил. Один раз передушил и делал искусственное дыхание», — рассказала Арина.

Она добавила, что позже муж забрал девочку и уехал в Москву. С тех пор, по ее словам, встречи с ребенком проходят только на условиях супруга: за полтора месяца она видела дочь несколько раз на короткое время.

Конфликт обострился в день рождения девочки 9 марта. Арина утверждает, что супруг не пустил ее на праздник, а затем силой выставил из квартиры.

«Он вырвал дочь из моих рук, посадил ее в манеж и выставил меня в подъезд», — заявила она.

Женщина сообщила, что пыталась договориться о мирном урегулировании и семейной терапии, но соглашение не достигнуто.

