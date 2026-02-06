Железнодорожники спасли пожилого мужчину в Кузбассе

Прямо посреди перрона на станции Тайга в Кемеровской области лежал человек, сообщает Сiбдепо .

Сотрудники службы охраны Западно-Сибирской железной дороги Алексей Мальцев и Ольга Зеленцова увидели пожилого мужчину, лежащего на земле. Они незамедлительно отправились к нему на помощь.

Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, пенсионер, проживающий в поселке Литвиново, прибыл на станцию, но внезапно почувствовал себя плохо. Железнодорожники помогли ему подняться, аккуратно поддержали и сопроводили в отапливаемое помещение зала ожидания, где немедленно вызвали бригаду скорой помощи.

Дежурные фельдшеры вокзала оперативно провели осмотр, измерили артериальное давление и уровень сахара в крови. Мужчина сообщил, что страдает от диабета и сердечных заболеваний — эта информация была немедленно передана медицинским работникам.

Благодаря слаженным действиям и неравнодушию железнодорожников удалось спасти жизнь человека.

