Жалоба петербуржца на благоустройство популярного парка дошла до Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с благоустройством Муринского парка в Санкт-Петербурге. Там провели работы ненадлежащего качества, сообщает Бриф24 .

На некачественное благоустройство парка, находящегося на севере Петербурга, в Следком пожаловался местный житель. По словам петербуржца, без проведения общественных слушаний было принято решение создать урбанистическое пространство в зеленой зоне Муринского парка.

В результате газоны были заменены на специальное покрытие, а металлические конструкции установлены на месте деревьев. В процессе выполнения этих работ корневая система зеленых насаждений также получила повреждения.

Вместе с тем заявитель выразил опасение, что финансовые средства, выделенные для осуществления работ, могли быть использованы не по назначению.

По данному факту Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу организовало процессуальную проверку.