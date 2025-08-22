Землетрясение магнитудой 8 произошло в проливе Дрейка

сегодня в 13:34

Землетрясение магнитудой 8 зафиксировали в проливе Дрейка между Антарктидой и Южной Америкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находится в 722 километрах северо-западнее города Толуин на острове Огненная Земля, принадлежащем Аргентине. Очаг находился на глубине 10 километров.

Метеорологическая служба Соединенных Штатов объявила об угрозе появления цунами. Но затем ее отменили.

Ранее сообщалось, что на Камчатке сохраняется экстремально высокая сейсмичность. 21 августа произошло землетрясение магнитудой 5,8.