Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции

На юго-востоке Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям республики.

Подземные толчки ощущались в провинции Ван. Землетрясение началось в 08:52 по местному времени.

Эпицентр находился в районе Тушба. Очаг расположен на глубине 7 км.

Как отмечают местные СМИ, информации о пострадавших не поступало. Разрушений тоже не зафиксировано.

Ранее серия землетрясений обрушилась на Ставропольский край. 22 марта Подземные толчки зафиксировали недалеко от Георгиевска на глубине 15 километров. До этого в этом же районе произошло более ощутимое землетрясение магнитудой 3,4.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.