Зеленский заявил об атаке Украины межконтинентальной баллистической ракетой

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал информацию СМИ его страны, что по Днепропетровску (Днепру) якобы ударили межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, «все характеристики» якобы свидетельствуют, что это была МБР.