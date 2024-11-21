Зеленский заявил об атаке Украины межконтинентальной баллистической ракетой
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал информацию СМИ его страны, что по Днепропетровску (Днепру) якобы ударили межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, «все характеристики» якобы свидетельствуют, что это была МБР.
Глава Украины добавил, что специалисты продолжают изучать остатки ракеты.
«Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической», — утверждает политик.
Воздушные силы Украины заявляли, что утром 21 ноября по Днепропетровску якобы ударила российская межконтинентальная баллистическая ракета. Украинские СМИ писали, что российские войска впервые в военной истории «применили» данный тип вооружения.