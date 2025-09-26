Зеленский: венгерские дроны нарушили украинскую границу

Украинский лидер Владимир Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении границы страны. Он считает, что, возможно, это были венгерские разведывательные беспилотники, сообщает РИА Новости .

«Украинские военные зафиксировали мероприятия в нашем воздушном пространстве дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны», — сказал Зеленский.

По его словам, эти БПЛА, предварительно, могли проводить разведку по промышленному потенциалу в приграничных районах страны.

Президент поручил украинским военным перепроверить все информацию и докладывать обо всех случаях нарушения границы дронами. Но при это он не приводит никаких данных о числе или маршруте следования БПЛА.

Ранее российские дроны, которые якобы заметили над Польшей, раскололи общество. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск сделал неожиданное заявление о стремительном росте пророссийских настроений и неприязни к Украине в обществе.

