Здунов рассказал правду о ночной атаке ВСУ по Мордовии

Здунов: после ночной атаки ВСУ в Мордовии никто не пострадал

Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) с применением беспилотников атаковали Мордовию. Глава региона Артем Здунов в личном Telegram-канале попросил жителей республики не распространять слухи и рассказал правду о том, что никто не пострадал.

В настоящее время специалисты профильных ведомств работают на местах, которые получили повреждение во время отражения атаки украинских дронов. Республиканские власти планируют в кратчайшие сроки устранить все последствия случившегося.

Здунов заявил, что во время ночных обстрелов в Мордовии никто не пострадал. Региону нанесен только материальный ущерб, на устранение которого власти направят все силы и необходимые средства.

«Прошу всех жителей соблюдать спокойствие и не распространять ложную информацию», — обратился Здунов к жителям Мордовии.