Здания рушатся, дороги стали реками: Бали затопило после сильных дождей — видео
Остров Бали затопило после сильного тропического ливня
Тропический ливень с грозой и молниями прошел ночью на Бали, в результате непогоды остров затопило, сообщает SHOT.
Российские туристы рассказали, что к утру на Бали началось наводнение. На острове затопило десятки домов и машин, на улицах валяется много поваленных деревьев. Люди передвигаются по пояс в воде.
По словам очевидцев, из-за ливня был затоплен туннель Симпанг Дева Ручи, поэтому крайне сложно попасть в международный аэропорт Нгурах-Рая.
Местные службы с утра пытаются устранять последствия ночной стихии, но масштабы велики, работы продвигаются небыстро.
Пострадал ли кто от непогоды, пока неизвестно.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.