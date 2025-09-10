Здания рушатся, дороги стали реками: Бали затопило после сильных дождей — видео

сегодня в 08:22

Тропический ливень с грозой и молниями прошел ночью на Бали, в результате непогоды остров затопило, сообщает SHOT .

Российские туристы рассказали, что к утру на Бали началось наводнение. На острове затопило десятки домов и машин, на улицах валяется много поваленных деревьев. Люди передвигаются по пояс в воде.

По словам очевидцев, из-за ливня был затоплен туннель Симпанг Дева Ручи, поэтому крайне сложно попасть в международный аэропорт Нгурах-Рая.

Местные службы с утра пытаются устранять последствия ночной стихии, но масштабы велики, работы продвигаются небыстро.

Пострадал ли кто от непогоды, пока неизвестно.

