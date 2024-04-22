Здание хлебокомбината загорелось в Сергиевом Посаде

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В Сергиевом Посаде ликвидировали возгорание в здании хлебокомбината

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в здании хлебокомбината в Сергиево-Посадском городском округе. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре поступила в понедельник в 12:50 по адресу: улица Краснофлотская, дом № 8, территория хлебокомбината.

Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что горит утеплитель в подкровельном пространстве. Общая площадь возгорания составляла 150 кв. м.

В 13:07 спасатели ликвидировали открытое горение. В 13:09 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия возгорания.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.