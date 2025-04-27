Завербовали мошенники: россиянка помешала 15-летней дочери продать девственность

Жительница Ростова-на-Дону обратилась в полицию с просьбой отыскать ее 15-летнюю дочь, которую могли завербовать или похитить мошенники. Однако в этот момент школьница направлялась в Краснодарский край, чтобы продать свою девственность, сообщает Baza .

Инцидент произошел 18 апреля. Ростовчанка получила странное сообщение от дочери, которая находилась на ж/д станции в Тихорецке, то есть почти в 200 км от дома. При этом Маша (имя изменено) попросила маму не беспокоиться.

Женщина подумала, что дочь могла стать жертвой вербовщиков и обратилась в правоохранительные органы. Полицейские позвонили Маше и выяснили, что девочка едет в автобусе. Школьницу попросили передать трубку водителю, который по просьбе полиции высадил ее на выезде из города. Местные полицейские встретили девятиклассницу и доставили в отдел, где допросили в присутствии родителей.

Маша рассказала, что отправилась в Тихорецк на продажу своей девственности. В декабре прошлого года в одной из тематических группа она договорилась о сделке с неизвестным мужчиной из Пятигорска. При этом школьница заявила, что ей 17 лет. Заказчик пообещал 500 тыс. рублей за услугу. Девочка уже была в пути, но мужчина отменил сделку, так как узнал ее реальный возраст.

Однако Маша не успокоилась и нашла другого покупателя, который предложил 170 тыс. рублей. При этом реальный возраст девочки мужчину не смутил. Школьнице нужно было приехать на адрес в Тихорецке, однако по пути в квартиру Машу перехватили сотрудники полиции.