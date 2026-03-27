«Завелся маньяк»: неадекват хотел убить девушку и порезал ножом ростовчанина

Ранним утром в одном из ЖК в Ростове-на-Дону произошло жестокое нападение на девушку, но на помощь ей пришел 62-летний местный житель. Однако преступник попытался зарезать мужчину.

Об инциденте в социальных сетях рассказал сын пострадавшего Ярослав. По его словам, отец шел на работу на завод. В районе остановки он заметил, как неизвестный бьет ногами девушку, а затем тащит ее за волосы в лесополосу.

«Отец подбежал, его оттолкнул, после чего этот ублюдок набросился на папу, он достал нож и пытался ударить его в голову. Папа его повалил, они начали драться, бороться. Тот ему нанес несколько ножевых по спине, по рукам, залез сверху и попытался порезать шею», — рассказал Ярослав.

Рукояткой ножа преступник бил мужчину по голове и по лицу. У него гематомы под глазом. К счастью, в это время один из водителей увидел драку, выскочил из машины и сбросил напавшего с мужчины. Вооруженный злоумышленник скрылся в лесополосе, сейчас ведутся его поиски.

«Будьте бдительны, внимательны, возможно у вас в районе завелся очередной маньяк. Непонятно, кто это был — наркоман, убийца, просто урод какой-то. Не отпускайте своих жен, сестер, дочерей одних, встречайте их с работы, провожайте, потому что он напал рано утром, когда людей не было никого», — отметил мужчина.

Также сын героя подчеркнул, что гордится своим отцом. Если бы не он, то неадекват убил бы или изнасиловал девушку.

