Зацепок нет: альтушка бесследно пропала в горах Новороссийска

В Новороссийске третий день разыскивают пропавшую 16-летнюю школьницу Елизавету Карпову. Девочка ушла в горы и не вернулась, сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп» .

Во вторник утром Лиза вышла из дома в Южном районе, направилась в школу № 29, однако до школы так и не дошла. Согласно данным с камер видеонаблюдения, школьница зашла в магазин, где купила йогурт, сок и шоколадку. Ее рюкзак был заполнен вещами. После обед телефон подростка был уже отключен.

Вечером того же дня Лиза позвонила однокласснику и рассказала, что находится в горах и планирует провести эксперимент по выживанию. На следующее утро школьница снова связалась с ним и сообщила, что не собирается возвращаться домой. По словам бабушки Лизы, у них не было никаких конфликтов или ссор.

Поисковики получили единственную зацепку благодаря фотографии, которую Лиза отправила своей подруге. На снимке виден пейзаж с горы и новороссийский элеватор внизу. Местный охотник Игорь Кузин узнал место — район вверх по улице Пограничной от улицы Сакко и Ванцетти.

К поискам подростка подключились полиция, добровольцы отряда «ЛизаАлерт», местные жители и отряд мотоциклистов.

Приметы Лизы: на вид 15–17 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, черные волосы с рыжими прядями до плеч, карие глаза, очки в прозрачной оправе. Была одета в черную куртку и черные штаны, при себе имела черный рюкзак.

