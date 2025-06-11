Затягивают дело: депутат обратилась в СК после смерти младенца в Челябинске

Житель Челябинска Дмитрий Ершов еще три года назад из-за халатности врачей потерял новорожденного сына в челябинском роддоме. За прошедшие годы дело о гибели малыша почти не сдвинулось с места из-за того, что медики затягивают процесс проведения ряда экспертиз. В итоге депутат Госдумы Ксения Горяева обратилась за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой помочь разобраться в ситуации, пишет Страсти .

По словам мужчины, медики допустили ряд ошибок, в том числе подделали подпись его жены о согласии поставить прививку от гепатита В, которое она на самом деле не давала. А теперь препятствуют семье в проведении экспертиз, чтобы найти истинную причину смерти долгожданного ребенка.

По словам Ершова, после эксгумации тела малыша выяснилось, что внутри не было внутренних органов, вместо них была ветошь. При первом рассмотрении дела врачи не могли предоставить рентген-снимки ребенка, якобы их потеряли. А когда нашли, оказалось, что участок снимка, где указывается фамилия врача, проводившего экспертизу, отрезан ножницами.

«Прошу вас, уважаемый Александр Иванович, принять исчерпывающие меры в рамках ваших полномочий, направленные на восстановление нарушенных прав потерпевших. Также прошу вас поручить провести проверку обстоятельств и принять исчерпывающие меры в рамках ваших полномочий, направленные на привлечение к ответственности виновных должностных лиц, которые своими действиями допускают волокиту и нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства», — сказано в обращении Горяевой.

По словам судмедэксперта Юрия Кириленкова, никто не имел права изымать внутренние органы малыша без отображения этого в соответствующих протоколах, но сделано этого не было. Теперь в обстоятельствах случившегося будут разбираться следователи.