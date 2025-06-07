Застрял в текстурах: грузовик почти целиком провалился в яму в Москве

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Грузовик провалился в яму во время ремонтных работ на юго-востоке Москвы

Грузовик провалился в огромную яму при проведении ремонтных работ на юго-востоке столицы. Информации о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел во время работ по замене бордюров на Волгоградском проспекте.

На опубликованных кадрах видно, как задняя часть большегруза провалилась в яму. Грузовик завалился на левую сторону, а передняя часть повисла в воздухе.

По словам очевидцев, груженная землей машина заехала в углубление и завалилась на бок. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.