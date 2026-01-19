Заставили мошенники: москвичка подожгла петарды под машиной инкассаторов

Полиция района Замоскворечье задержала 24-летнюю москвичку по подозрению в хулиганстве. По данным следствия, девушка пробралась на охраняемую стоянку на Дубининской улице и подложила под служебный автомобиль инкассаторов пачку петард, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве .

Пожар, устроенный хулиганкой, вовремя обнаружил сотрудник компании. Он успел достать горящую упаковку из-под машины и потушить огонь.

После проведения оперативных мероприятий правоохранители вычислили нарушительницу и арестовали ее по месту проживания на Зеленом проспекте. Как выяснилось, злоумышленница действовала не по своей воле — ее заставили неизвестные лица, которые вышли на связь через мессенджер.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Задержанную поместили под домашний арест. Теперь ей грозит до 7 лет тюрьмы.

