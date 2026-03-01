Заслуженный тренер РФ Владимир Нуцубидзе погиб при пожаре в бане в Подмосковье
Фото - © Медиасток.рф
Заслуженный тренер России по плаванию Владимир Нуцубидзе погиб в результате пожара в подмосковном Чехове, сообщает 112.
ЧП произошло накануне около 23:00 в деревне Мелихово. Нуцубидзе попытался самостоятельно потушить возгорание в бане, но безуспешно. В результате происшествия 59-летний спортсмен погиб.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
Владимир Нуцубидзе является мастером спорта СССР и был удостоен медали за укрепление боевого содружества. Кроме того, он был личным тренером заслуженного мастера спорта, рекордсмена России, а также финалиста Олимпийских Игр в Токио Владислава Гринева.
