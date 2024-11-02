Заскучавший на домашнем аресте москвич пускал «ракеты» в детсад

В Москве 23-летний мужчина, отбывающий домашний арест, атаковал детский сад под своими окнами. По словам злоумышленника, он сделал самодельные «ракеты» и скидывал их на детей, сообщает Mash .

Все произошло на Ленинском проспекте. Мужчина взял бутылку, воду и жидкий азот, смастерив «ракету». После этого он скидывал самопальные устройства на территорию садика.

Когда неизвестный атаковал детсад, охранники нажали кнопку «тревога». Сотрудники рассказали, что кто-то с балкона бросался в детей бутылками с зажигательной смесью, которые загорались при падении.

«Ракетчика» задержали. По словам мужчины, он разозлился на детей из-за того, что они мешали ему отдыхать, а также хотел развлечься на домашнем аресте.