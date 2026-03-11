Защищаться нельзя, погибать: пенсионерку из Орла осудили за самооборону

Отбивавшуюся от напавших соседей пенсионерку из Орла осудили за самооборону
Происшествия

Пенсионерка из Орла Любовь К. была признана виновной по административному делу за то, что дала отпор во время потасовки с соседом. Он и его жена напали на пожилую женщину на пороге ее собственного дома, но наказан никто из них не был.

Все началось с того, что сосед наклонил водоотводный желоб в сторону участка пенсионерки — такое происходило не в первый раз. Позже Любовь заметила, что край трубы снова упал. Она попыталась привлечь к этому внимание соседа, когда тот сидел в автомобиле, и постучала черенком метлы по лобовому стеклу. После чего мужчина выскочил из машины и кинулся на пожилую женщину. Он прижал ее к двери дома, начал распускать руки и пинать пенсионерку ногами.

В какой-то момент на подмогу разбушевавшемуся соседу пришла его супруга. Она схватила Любовь за шею и принялась душить, обзывая «скотиной». Ее муж затем схватил пожилую женщину за волосы, попытался повалить на землю и несколько раз ударил головой о железную дверь.

«Я тебя убью!» — выпалил мужчина.

Происходящее попало на видео с камер наблюдения. На голове ветерана труда насчитали около 20 ссадин, это зафиксировано судебно-медицинской экспертизой. Однако уголовное дело по угрозе убийством было прекращено, потому что пенсионерка якобы не испугалась.

Когда Любовь попыталась это обжаловать, виновной сделали ее саму. Как написано в протоколе, пенсионерка схватила одного из своих обидчиков за волосы, а также расцарапала его руку. За это на нее была заведена административка.

Суд дважды признал пожилую жительницу Орла виновной даже не за нанесение повреждений, а за причинение физической боли. Он постановил, что заявления Любови о противоправном поведении потерпевшего (напавшего на нее мужчины) юридического значения в рамках рассматриваемого дела не имеют.

Конфликт, по мнению судьи, и вовсе можно было прекратить, так как в какой-то момент супружеская пара отпустила пенсионерку. Если пожилая женщина этого не сделала, то, следовательно, умышленно продолжила потасовку. На возраст и шоковое состояние Любови суд внимание не обратил.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.