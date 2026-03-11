Защищаться нельзя, погибать: пенсионерку из Орла осудили за самооборону

Пенсионерка из Орла Любовь К. была признана виновной по административному делу за то, что дала отпор во время потасовки с соседом. Он и его жена напали на пожилую женщину на пороге ее собственного дома, но наказан никто из них не был.

Все началось с того, что сосед наклонил водоотводный желоб в сторону участка пенсионерки — такое происходило не в первый раз. Позже Любовь заметила, что край трубы снова упал. Она попыталась привлечь к этому внимание соседа, когда тот сидел в автомобиле, и постучала черенком метлы по лобовому стеклу. После чего мужчина выскочил из машины и кинулся на пожилую женщину. Он прижал ее к двери дома, начал распускать руки и пинать пенсионерку ногами.

В какой-то момент на подмогу разбушевавшемуся соседу пришла его супруга. Она схватила Любовь за шею и принялась душить, обзывая «скотиной». Ее муж затем схватил пожилую женщину за волосы, попытался повалить на землю и несколько раз ударил головой о железную дверь.

«Я тебя убью!» — выпалил мужчина.

Происходящее попало на видео с камер наблюдения. На голове ветерана труда насчитали около 20 ссадин, это зафиксировано судебно-медицинской экспертизой. Однако уголовное дело по угрозе убийством было прекращено, потому что пенсионерка якобы не испугалась.

Когда Любовь попыталась это обжаловать, виновной сделали ее саму. Как написано в протоколе, пенсионерка схватила одного из своих обидчиков за волосы, а также расцарапала его руку. За это на нее была заведена административка.

Суд дважды признал пожилую жительницу Орла виновной даже не за нанесение повреждений, а за причинение физической боли. Он постановил, что заявления Любови о противоправном поведении потерпевшего (напавшего на нее мужчины) юридического значения в рамках рассматриваемого дела не имеют.

Конфликт, по мнению судьи, и вовсе можно было прекратить, так как в какой-то момент супружеская пара отпустила пенсионерку. Если пожилая женщина этого не сделала, то, следовательно, умышленно продолжила потасовку. На возраст и шоковое состояние Любови суд внимание не обратил.

